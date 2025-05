Weekend di pioggia e sole: dove colpiranno i nuovi temporali improvvisi

Un nucleo d’aria fredda dall’Europa del Nord porta instabilità sparsa, alternando schiarite e fenomeni intensi tra venerdì e domenica in diverse regioni italiane.

Un nuovo impulso di aria fredda di origine scandinava ha raggiunto il Mediterraneo centrale, attivando una depressione che si è formata sottovento rispetto alle Alpi. Nelle prossime 24 ore, questo minimo attraverserà l’Italia in direzione ovest-est, per poi localizzarsi domani sul medio versante adriatico. La parte più instabile del sistema lo seguirà, favorendo una graduale attenuazione del maltempo a partire dai settori occidentali.

Tuttavia, un secondo impulso freddo proveniente dall’Europa nord-orientale è atteso per sabato, con effetti più marcati sul Nordest. Dopo aver interessato l’Italia settentrionale, si muoverà verso i Balcani, ma causerà ancora una moderata instabilità ai due estremi della Penisola. Domenica, invece, si verificherà una convergenza tra questo impulso e un minimo nordafricano in risalita verso la Grecia, con effetti ancora da monitorare sulle regioni meridionali.

In questa dinamica atmosfera instabile, si inserisce anche un debole promontorio dell’anticiclone delle Azzorre, che garantirà periodi più stabili, senza però riuscire a escludere del tutto la possibilità di rovesci o temporali localizzati.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 23 maggio

Al Nord, mattinata in prevalenza soleggiata, con residua instabilità su Emilia-Romagna e Triveneto, dove saranno possibili piovaschi e locali temporali. Nel pomeriggio, nuovi fenomeni potranno formarsi lungo l’Appennino settentrionale e su Alpi e Prealpi orientali, con possibile estensione alle pianure limitrofe.

Al Centro, prevale la variabilità: schiarite più ampie in Toscana, mentre il Lazio potrebbe essere interessato da rovesci isolati. Rovesci e temporali più diffusi sono attesi lungo l’Adriatico e nelle aree interne appenniniche.

Al Sud, brevi fenomeni su Campania al mattino, in attenuazione nel corso della giornata. Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna vedranno nuvolosità variabile con possibilità di piogge sui rilievi.

Le temperature rimarranno stabili o in lieve calo. Venti moderati settentrionali, mari mossi.

Sabato 24 maggio

Al Nord, qualche piovasco atteso su Triveneto e Appennino settentrionale, con possibili sconfinamenti fino alla Liguria. Altrove, il tempo risulterà maggiormente soleggiato, con un miglioramento in serata.

Al Centro, bel tempo su Toscana, Umbria e Marche, mentre Lazio e Abruzzo faranno i conti con instabilità pomeridiana, anche a sfondo temporalesco, che potrebbe coinvolgere anche Roma.

Al Sud, persistono condizioni di nuvolosità irregolare, con fenomeni temporaleschi su Sardegna, Sicilia e Calabria, soprattutto durante le ore centrali.

Temperature invariate. Venti deboli o moderati settentrionali, mari generalmente mossi.

Domenica 25 maggio

Al Nord, condizioni più stabili e cieli prevalentemente sereni, anche se con possibili velature nel pomeriggio.

Al Centro, tempo buono e soleggiato, con qualche nuvola innocua lungo l’Adriatico.

Al Sud, maggiore instabilità su Sicilia orientale e Calabria, dove si prevedono rovesci e temporali, localmente intensi nelle ore centrali. Nelle altre regioni meridionali prevalgono il sole e piovaschi occasionali in Appennino.

Le temperature registreranno un leggero rialzo, soprattutto su Nord Italia e versante tirrenico. I venti saranno tesi da nord, e i mari da mossi a molto mossi, specie nel Canale di Sicilia.

In conclusione, si prospetta un fine settimana all’insegna dell’instabilità intermittente, dove sole e pioggia si alterneranno a seconda delle zone. Si raccomanda particolare attenzione alle evoluzioni locali, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando i fenomeni tendono a intensificarsi.