Weekend di sole poi cambia tutto: domenica arrivano piogge e temporali

Alta pressione dominante sull’Italia con clima mite e stabile, ma un fronte freddo dal Nord Europa porterà i primi segnali di instabilità già da domenica

Il fine settimana si apre sotto il segno dell’alta pressione, che si estende dall’Europa occidentale fino al Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di generale stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia. Le temperature si mantengono su valori miti, tipici di una primavera avanzata, con giornate prevalentemente soleggiate.

Tuttavia, già nel corso di domenica si intravedono i primi segnali di un cambiamento. Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa inizierà infatti a influenzare l’arco alpino, determinando un progressivo aumento dell’instabilità. Le prime piogge e locali temporali interesseranno le Alpi centro-orientali, per poi estendersi rapidamente verso la Val Padana centro-orientale nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni generalmente soleggiate al Nord, con qualche addensamento mattutino sulle aree alpine piemontesi e lungo la pianura a nord del Po, destinato a dissolversi nel corso delle ore. Nel pomeriggio si potranno osservare isolati cumuli sui rilievi alpini e appenninici, senza fenomeni significativi. Al Centro, prevalenza di sole con leggere velature sul versante tirrenico nelle prime ore e modesti sviluppi nuvolosi pomeridiani lungo l’Appennino. Situazione simile al Sud, dove il sole sarà dominante, con sporadiche nubi tra Calabria tirrenica e Messinese al mattino e sui rilievi interni nel pomeriggio. In Sardegna, condizioni stabili con qualche breve piovasco nelle zone interne, in rapido esaurimento.

Le temperature saranno in lieve aumento: al Nord comprese tra 21 e 25°C, al Centro tra 21 e 26°C, al Sud tra 21 e 25°C, confermando un contesto climatico gradevole.

Per domenica, invece, il quadro inizierà a mutare. Al Nord la giornata partirà con tempo stabile, ma dal pomeriggio sono attesi rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, con estensione verso Lombardia orientale ed Emilia. In serata il peggioramento coinvolgerà gran parte del Triveneto, mentre il Nordovest resterà più stabile. Al Centro il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, con una modesta variabilità pomeridiana sull’Appennino toscano. Al Sud e sulle Isole continueranno a prevalere condizioni di bel tempo.

Le temperature si manterranno stabili, con una lieve flessione delle massime al Nord, segnando l’inizio di una fase più dinamica dopo la stabilità del weekend.