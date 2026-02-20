Meteo

Weekend di svolta: addio maltempo, torna il sole e il clima mite

Meteo
Roma (RM)
20 Febbraio 2026   16:42  

Dopo il passaggio della tempesta, l’anticiclone subtropicale conquista l’Italia e gran parte d’Europa: ultime piogge sabato, domenica soleggiata con temperature in rialzo.

La tempesta Pedro scivola definitivamente verso il Sud-Est europeo mentre sull’Italia avanza una rimonta anticiclonica di origine subtropicale, favorita dall’affondo di una saccatura atlantica in direzione delle Azzorre. Questa configurazione spingerà l’area perturbata verso Turchia e Mar Nero, aprendo la strada a un fine settimana all’insegna del sole e di un clima decisamente più mite, non solo sulla Penisola ma su larga parte del continente.

Per il Nord, reduce da giornate dal sapore invernale con nevicate a bassa quota, si profila un cambiamento netto. Il Centro e il Sud, che hanno vissuto un inverno poco incisivo, sperimenteranno un’ulteriore attenuazione delle temperature e condizioni più stabili.

Previsioni per sabato: al Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con leggere velature e residui addensamenti sui settori alpini orientali di confine. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Al Sud ancora una modesta variabilità su basso Adriatico e basso Tirreno, con qualche breve piovasco in esaurimento; altrove ampie schiarite. Temperature in aumento al Centro-Nord. Venti settentrionali ancora moderati ma in attenuazione. Mari da molto mossi a mossi.

Previsioni per domenica: condizioni stabili e soleggiate su quasi tutto il Paese. Al Nord possibili veli e qualche banco di nebbia mattutina sulla Val Padana occidentale, con locali addensamenti sulla Liguria. Centro e Sud con cieli sereni o poco nuvolosi e un ulteriore lieve aumento termico. Venti deboli o moderati, con rotazione meridionale al Nord. Mari mossi.

Il quadro complessivo segnala dunque un assaggio primaverile, con un deciso miglioramento dopo le turbolenze degli ultimi giorni.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy