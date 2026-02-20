Weekend di svolta: addio maltempo, torna il sole e il clima mite

Dopo il passaggio della tempesta, l’anticiclone subtropicale conquista l’Italia e gran parte d’Europa: ultime piogge sabato, domenica soleggiata con temperature in rialzo.

La tempesta Pedro scivola definitivamente verso il Sud-Est europeo mentre sull’Italia avanza una rimonta anticiclonica di origine subtropicale, favorita dall’affondo di una saccatura atlantica in direzione delle Azzorre. Questa configurazione spingerà l’area perturbata verso Turchia e Mar Nero, aprendo la strada a un fine settimana all’insegna del sole e di un clima decisamente più mite, non solo sulla Penisola ma su larga parte del continente.

Per il Nord, reduce da giornate dal sapore invernale con nevicate a bassa quota, si profila un cambiamento netto. Il Centro e il Sud, che hanno vissuto un inverno poco incisivo, sperimenteranno un’ulteriore attenuazione delle temperature e condizioni più stabili.

Previsioni per sabato: al Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con leggere velature e residui addensamenti sui settori alpini orientali di confine. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Al Sud ancora una modesta variabilità su basso Adriatico e basso Tirreno, con qualche breve piovasco in esaurimento; altrove ampie schiarite. Temperature in aumento al Centro-Nord. Venti settentrionali ancora moderati ma in attenuazione. Mari da molto mossi a mossi.

Previsioni per domenica: condizioni stabili e soleggiate su quasi tutto il Paese. Al Nord possibili veli e qualche banco di nebbia mattutina sulla Val Padana occidentale, con locali addensamenti sulla Liguria. Centro e Sud con cieli sereni o poco nuvolosi e un ulteriore lieve aumento termico. Venti deboli o moderati, con rotazione meridionale al Nord. Mari mossi.

Il quadro complessivo segnala dunque un assaggio primaverile, con un deciso miglioramento dopo le turbolenze degli ultimi giorni.