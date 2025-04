Weekend gelido in arrivo: forte calo termico, neve e pioggia in Italia!

Un’improvvisa ondata di freddo colpirà l'Italia tra il 5 e il 6 aprile, con vento forte, piogge e neve fino a bassa quota. Scopri i dettagli.

Il meteo di questo weekend di aprile si preannuncia turbolento e inaspettatamente invernale. L’arrivo di un fronte freddo proveniente dal nord porta con sé un'irruzione di aria artica, costringendo la primavera a fare un passo indietro. Già nei primi giorni del mese, infatti, le condizioni atmosferiche assumeranno tratti tipici dell'inverno, con una brusca diminuzione delle temperature, accompagnata da vento forte, pioggia, neve e grandine. Il calo termico, in particolare, sarà notevole, con gelate possibili anche in pianura al nord, simili a quelle che si verificano a fine inverno.

Sabato sarà la giornata più tranquilla, con tempo soleggiato che dominerà l’Italia, ma con qualche sporadico piovasco nelle Isole Maggiori e sull’Appennino centrale. La vera trasformazione del clima si avvertirà dalla sera, quando il fronte freddo raggiungerà il nord, portando con sé piogge e temporali intensi, specialmente tra il Veneto e l’Emilia-Romagna, con grandine e forti venti di Bora che soffieranno sul Triestino.

Domenica, il freddo si sposterà verso le regioni centro-meridionali, dove è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Prima sull'Adriatico, poi nel pomeriggio anche sul Tirreno e in Sardegna, arriveranno piogge, temporali e grandinate. La neve tornerà a scendere sotto i 1200-1400 metri, toccando anche l’Appennino. Il calo termico sarà significativo, con punte di 10°C in meno rispetto al sabato, accompagnato da raffiche di vento fino a 90 km/h. I mari si presenteranno mossi, con mari agitati lungo le coste esposte.

Infine, il lunedì segnerà il definitivo allontanamento del fronte freddo, ma l’instabilità atmosferica persisterà nel sud Italia, in particolare in Sicilia, dove non mancheranno fenomeni di maltempo come rovesci e neve in montagna. Nel resto d’Italia, il cielo risulterà più sereno, ma il vento rimarrà forte e le temperature continueranno a diminuire, soprattutto al sud e al centro. I mari resteranno mossi o addirittura agitati.

In sintesi, un primo weekend di aprile che regalerà un ritorno dell'inverno, con conseguenze sul meteo che segneranno un brusco contrasto con le attese primaverili.