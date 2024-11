Weekend meteo imprevedibile: anticiclone in calo e piogge in arrivo domenica!

Dopo una giornata di stabilità sabato, domenica il tempo cambia drasticamente con piogge sulle tirreniche e nuvole su gran parte d’Italia, ma senza grandi disagi.

Il weekend si apre con condizioni meteo generalmente stabili sull'Italia, grazie alla temporanea rimonta dell'anticiclone, che porterà una giornata di sole e temperature in leggero aumento, ma non mancheranno i segnali di un imminente cambiamento a partire da domenica. La causa di questa evoluzione è legata al movimento di un vortice ciclonico che venerdì ha interessato le regioni meridionali, per poi spostarsi verso la Grecia e uscire di scena entro sabato. Sebbene il maltempo stia per terminare nelle zone più colpite come Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, il tempo stabile che seguirà sarà temporaneo.

Con l'anticiclone che si espande dall'Europa occidentale, la giornata di sabato vedrà un clima generalmente soleggiato in gran parte d’Italia, con qualche nube e nebbia al mattino, soprattutto nella Val Padana, destinata a dissolversi rapidamente con il sole. Al Sud, invece, la Puglia e la Calabria ionica potrebbero avere qualche piovasco al mattino, ma nel complesso la giornata sarà serena e soleggiata. La Sardegna avrà una giornata perfetta con cielo sereno e temperature in aumento.

Il vero cambiamento avverrà domenica, quando un fronte freddo proveniente dalla Scandinavia porterà correnti umide sul Mar Ligure e sull'alto Tirreno, causando un graduale deterioramento del tempo. Le regioni tirreniche saranno quelle maggiormente interessate, in particolare il Levante Ligure e la Toscana centro-settentrionale, dove sono attese piogge sparse. Le Alpi vedranno un incremento della nuvolosità, ma la pioggia sarà limitata alle zone più basse. Per il resto del Nord, invece, la giornata si presenterà nuvolosa, con qualche pioggia sul Levante ligure e sul Lazio, mentre il Sud rimarrà in gran parte soleggiato, sebbene con nubi in aumento dalla sera sulla Campania.

In generale, domenica sarà caratterizzata da un incremento delle nubi e qualche pioviggine sparsa, ma non si prevede un peggioramento significativo. Anche la Sardegna vedrà un aumento delle nubi tra pomeriggio e sera, ma senza eventi meteo rilevanti. Le temperature continueranno a salire al Centro-Sud, ma la nuvolosità diffusa potrebbe creare sensazioni di umidità maggiore.

In sintesi, se sabato sarà una giornata di bel tempo, domenica segnerà un passaggio verso una maggiore instabilità, ma senza grandi disagi. L'anticiclone lascerà lentamente il posto a correnti più umide, ma non è previsto un cambiamento drastico delle condizioni atmosferiche. Si consiglia comunque di monitorare la situazione, poiché il meteo potrà evolvere rapidamente con l'avvicinarsi del nuovo fronte.