Weekend rovente in Italia: caldo africano e temporali improvvisi al Nord

L'anticiclone africano porta temperature fino a 40°C al Centro-Sud, mentre il Nord affronta temporali intensi con rischio di grandine e nubifragi.

L'Italia si prepara a un fine settimana caratterizzato da temperature elevate e fenomeni meteorologici estremi. L'anticiclone subtropicale africano continua a dominare il Centro-Sud, portando caldo intenso e cieli sereni, con punte che potrebbero raggiungere i 40°C in alcune aree. Nel contempo, il Nord è interessato da correnti atlantiche instabili, che favoriscono la formazione di temporali violenti, accompagnati da grandinate e nubifragi.

Venerdì 6 giugno, il Nord vedrà un temporaneo miglioramento, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in lieve aumento. Tuttavia, le zone alpine e prealpine potrebbero ancora essere interessate da rovesci isolati. Al Centro-Sud, il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento.

Sabato 7 giugno, l'anticiclone africano raggiungerà la sua massima espansione, portando caldo torrido su gran parte della penisola. Le regioni meridionali e le isole maggiori saranno le più colpite, con temperature che potrebbero superare i 40°C. Nel Nord, invece, l'instabilità atmosferica porterà a temporali pomeridiani, soprattutto sulle Alpi, con possibilità di grandinate .

Domenica 8 giugno, il contrasto tra l'aria calda africana e le correnti atlantiche potrebbe intensificarsi, causando forti temporali nel Nord-Est, in particolare tra Veneto e Friuli. Questi fenomeni potrebbero estendersi alle pianure, con rischio di nubifragi. Al Centro-Sud, il caldo intenso persisterà, con cieli sereni e temperature elevate.

Le autorità raccomandano di adottare precauzioni per affrontare le alte temperature, come evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, idratarsi adeguatamente e limitare le attività fisiche intense. Nel Nord, è consigliabile prestare attenzione alle allerte meteo e adottare misure preventive contro i temporali improvvisi.

In sintesi, il weekend del 6-8 giugno si preannuncia come un periodo di forti contrasti meteorologici in Italia, con il Centro-Sud sotto l'influsso dell'anticiclone africano e il Nord alle prese con instabilità atmosferica e fenomeni temporaleschi.