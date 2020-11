Sabato 28 novembre ore 11 l'attrice Eva Martelli presenterà la cerimonia di XIX Edizione Premio Internazionale L'Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni.



Ospite d'onore sarà la poetessa Marcia Teophilo.



A causa dell'emergenza covid la cerimonia il Premio ha svolto solo la sezione A (poesia edita), mentre le sezioni riservate agli studenti e agli ospiti delle case di pena per quest'anno sono state sospese.



La cerimonia si svolgerà online e potrà essere seguita sulla pagina facebook del premio all’indirizzo: https://www.premiopoesiabonannibperbanca.it

ull'home page del sito:https://www.facebook.com/premioletterariobperbonanni



I tre libri finalisti di questa edizione sono:



GIUSEPPE CONTE “Non finirò di scrivere sul Mare” Mondadori - Lo Specchio



ALBERTO ROLLO “L’ultimo turno di guardia” Manni



ANTONIO MARIA PINTO “Tutte le poesie” Oèdipus.



Alla cerimonia parteciperanno gli autori.



In luogo di Lucio Maria Pinto, recentemente scomparso, ci sarà il critico letterario FRANCESCO MÙZZIOLI



In allegato le copertine dei libri finalisti, la locandina del premio, il pieghevole con la biografia dell'ospite d'onore e la poesia che la poetessa ha scritto per L'Aquila, le bio degli autori finalisti.