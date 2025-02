Zdeněk Zeman ricoverato d'urgenza: le sue condizioni preoccupano

L'allenatore 77enne è stato colpito da un'ischemia cerebrale ed è attualmente sotto osservazione intensiva al Policlinico Gemelli di Roma.

L'ex tecnico di Roma, Lazio e Pescara, Zdeněk Zeman, è stato ricoverato d'urgenza presso la stroke unit del Policlinico Gemelli a causa di un'ischemia cerebrale. Il 77enne allenatore boemo ha manifestato questa mattina sintomi preoccupanti, tra cui una riduzione della forza muscolare e difficoltà nel linguaggio, compatibili con un evento ischemico. Fonti ospedaliere riferiscono che Zeman è vigile e collaborante, ma le sue condizioni restano serie.

Secondo quanto riportato da Rete8, Zeman presenta ipostenia all'arto inferiore destro e disartria, ossia difficoltà nell'articolazione delle parole. Nei giorni precedenti, l'allenatore aveva accusato una forte sindrome influenzale, che potrebbe aver contribuito al suo attuale stato di salute.

Questo episodio segue un precedente malore avvenuto nell'ottobre scorso, quando Zeman fu ricoverato presso la clinica 'Pierangeli' di Pescara per un attacco ischemico. In quell'occasione, fu costretto a lasciare la guida del Pescara Calcio per concentrarsi sul recupero.

Al momento, i medici del Gemelli hanno avviato una terapia antiaggregante e anticoagulante per prevenire ulteriori complicazioni. La prognosi rimane riservata, e saranno necessari ulteriori accertamenti per valutare l'entità del danno cerebrale e stabilire il percorso terapeutico più appropriato.

La notizia ha scosso il mondo del calcio italiano, dove Zeman è noto per il suo stile di gioco offensivo e la sua lunga carriera sulle panchine di numerose squadre, tra cui Foggia, Roma, Lazio e Pescara. Numerosi messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione stanno arrivando da tifosi, ex giocatori e colleghi allenatori.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Zeman nelle prossime ore, mentre i medici continuano a monitorare attentamente la sua situazione clinica.