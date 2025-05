Zelensky lancia l'allarme: "Parata del 9 maggio a rischio attacchi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazioni sulla sicurezza dei leader internazionali attesi a Mosca per la parata del 9 maggio, temendo possibili provocazioni russe.

In vista delle celebrazioni dell'80º anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, previste per il 9 maggio a Mosca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei leader internazionali invitati all'evento. Durante un incontro con la stampa a Kiev, Zelensky ha dichiarato di "non poter garantire la sicurezza" degli ospiti stranieri, suggerendo che la Russia potrebbe orchestrare incidenti come incendi o esplosioni per poi attribuirne la responsabilità all'Ucraina.

Queste affermazioni giungono in un contesto di crescente tensione, con la Russia che ha proposto un cessate il fuoco di tre giorni in coincidenza con la parata. Zelensky ha criticato tale proposta, definendola insufficiente, e ha richiesto una tregua di almeno 30 giorni per favorire negoziati di pace concreti tra Ucraina, Russia e Stati Uniti.

La situazione è ulteriormente complicata dalla recente offensiva di primavera russa, iniziata ad aprile, che ha visto un'intensificazione degli attacchi in diverse regioni ucraine, tra cui Sumy, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk . Inoltre, l'Ucraina ha denunciato la presenza di mercenari cinesi tra le forze russe, sollevando preoccupazioni sulla possibile internazionalizzazione del conflitto.

La parata del 9 maggio, evento simbolico per la Russia, vedrà la partecipazione di oltre 10.000 soldati, inclusi militari provenienti dalla Corea del Nord, e la presenza di leader internazionali come il presidente cinese Xi Jinping e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Zelensky ha espresso timori che la Russia possa utilizzare l'evento per scopi propagandistici, mascherando le reali intenzioni belliche dietro una facciata di celebrazione.

In questo clima di incertezza, la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che qualsiasi incidente durante la parata potrebbe avere ripercussioni significative sul già fragile equilibrio geopolitico.