Zeman Amareggiato dopo la Sconfitta con il Cesena: "La Squadra non Segue lo Spartito"

Il tecnico del Pescara, Zdeněk Zeman, esprime la sua delusione dopo la sconfitta contro il Cesena, sottolineando la mancanza di adesione degli atleti al piano di gioco. Zeman osserva che i giocatori sembrano voler fare le proprie scelte in campo, non seguendo lo schema prestabilito: "I ragazzi vogliono fare di testa loro, ma c’è uno spartito da seguire."

La prestazione della squadra contro il Cesena è stata giudicata lenta, timida e prevedibile, e la sconfitta in casa aggiunge ulteriori preoccupazioni, visto che l'ultima vittoria all'Adriatico risale al 2 ottobre. Zeman dichiara che la squadra non riesce a tradurre in partita ciò che pratica da quattro mesi in allenamento e che, nonostante il miglioramento nel secondo tempo, mancano le idee giuste.

Il presidente Sebastiani, nonostante il vento di burrasca, tiene la barra dritta e riconosce la forza del Cesena, la prima della classe. Esprime rammarico per i punti persi in trasferta in precedenza ma esclude modifiche significative alla rosa tramite il mercato: "Il mercato arriverà a gennaio e valuteremo. Pensiamo a lavorare: se abbiamo fatto bene all’inizio, torneremo a far bene molto presto."

Il tecnico avversario, Toscano, espulso alla fine, si gode la sua prima vittoria in carriera contro Zeman. Riconosce la difficoltà tattica del Pescara e si complimenta con la sua squadra per la partita quasi perfetta, sottolineando la necessità di attaccare quando si ruba palla e elogiando il portiere avversario per le sue prestazioni nel primo tempo.