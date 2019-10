"Zona 30", limiti di velocità su viale della Croce Rossa per eliminare barriere architettoniche

Realizzazione di una rampa e spostamento di alcuni segnali, allo scopo di eliminare le barriere architettoniche. Questi gli interventi che saranno condotti lungo viale della Croce Rossa, dove, dalla fine della scorsa settimana, sono in corso i lavori per l’allestimento della segnaletica con i limiti di velocità a 30 chilometri orari all’altezza dei due distributori di carburante e di nuovi attraversamenti pedonali.

Lo rende noto l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, che ieri mattina, con il supporto dei tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo congiunto sulla strada in questione con Massimo Prosperococco, del coordinamento delle associazioni dei disabili.

“L'incontro – ha commentato Mannetti – è stato un importante momento di confronto con le reali problematiche derivanti dalle barriere. All'esito del sopralluogo – ha proseguito l’assessore – si è convenuto di spostare alcuni segnali e di realizzare una rampa in prossimità di pubblici esercizi. Si tratta comunque di una soluzione parziale, visto che è necessario un intervento complessivo per l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche. Per questa ragione sarà effettuata una segnalazione al disability manager poiché occorre un’azione a 360 gradi per la risoluzione definitiva del problema”.

L’assessore Mannetti ha rivolto un ringraziamento a Massimo Prosperococco “per la disponibilità dimostrata nel trovare delle soluzioni condivise. Ci preme sottolineare – ha concluso – che è un nostro preciso impegno prestare il massimo ascolto alle esigenze dei cittadini e trasformare le critiche costruttive in atti concreti e mirati. Continueremo a lavorare con l'obiettivo di ricostruire una città inclusiva e accessibile a tutti”.