Zucchero in Concerto all'Adriatico: Modifiche alla Viabilità e Divieti

Grande attesa per il concerto di Zucchero, previsto per martedì 2 luglio alle ore 21 allo stadio Adriatico. L’evento, parte dell’“Overdose D’Amore World Wild Tour”, promette di regalare emozioni e grandi successi dell'artista. I botteghini apriranno alle ore 16, seguiti dall'apertura dei cancelli alle ore 18.

Strade Chiuse e Divieti

Per garantire la sicurezza e la gestione dell’evento, saranno implementate diverse modifiche alla viabilità. Dalla mezzanotte del 2 luglio, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in:

Via Pepe, lato sud, dall’intersezione con via Croce fino a via D’Avalos

Via Elettra, da piazzale antistadio a via D’Avalos

Tutto il piazzale antistadio

Via D’Avalos, tra via Pepe e via Palizzi

Dalle ore 13 del 2 luglio fino al termine del concerto, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in:

Via Pepe, da viale Marconi a via D’Avalos

Viale Marconi, da via Pepe a via Elettra

Via Elettra, da via Marconi a via D’Avalos

Tutto il piazzale antistadio

Via D’Avalos, da via Pepe a via della Pineta

Via della Pineta, dalla rotatoria Plauto-Pindaro-Marconi a via D’Avalos

Viale D’Annunzio, da via D’Avalos a via Scarfoglio

Via Palizzi, da via D’Avalos a via De Titta

Via De Titta, da via Palizzi a via D’Annunzio

Via Pantini, da via della Bonifica a via D’Avalos

Dalle ore 16 del 2 luglio, divieto di transito in:

Via Pepe, tra viale Marconi e via D’Avalos

Viale Marconi, da via Mazzarino alla rotatoria Plauto-Pindaro-Marconi

Via Elettra, da via Marconi a via D’Avalos

Tutto il piazzale antistadio

Via D’Avalos, da via Pepe a via della Pineta

Via della Pineta, dalla rotatoria Plauto-Pindaro-Marconi a via D’Avalos

Viale D’Annunzio, da via D’Avalos a via Scarfoglio

Via Palizzi, da via D’Avalos a via De Titta

Via De Titta, da via Palizzi a via D’Annunzio

Via Pantini, da via della Bonifica a via D’Avalos

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alle modifiche e a programmare con anticipo gli spostamenti per evitare disagi.