tragedia in spiaggia: balneatore muore mentre lavora nel suo stabilimento

Il 1° maggio, giornata simbolo del lavoro, si tinge di lutto a Silvi Marina: un noto balneatore perde la vita per un malore improvviso durante l'attività lavorativa.

Il giorno dedicato alla celebrazione del lavoro si è trasformato in una tragedia per la comunità di Silvi Marina, dove Pierpaolo Nerone, 56 anni, è deceduto a causa di un malore improvviso mentre era impegnato nelle attività di preparazione del suo stabilimento balneare Copacabana, situato in piazza dei Pini.

L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo del 1° maggio. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, che hanno raggiunto la spiaggia sia con un'ambulanza sia con un elicottero, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Un operatore si è calato con il verricello direttamente sulla sabbia per prestare soccorso, ma all'arrivo dei sanitari, l'uomo era già privo di vita.

Pierpaolo Nerone era una figura molto conosciuta e stimata nella cittadina costiera. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra i residenti e gli operatori del settore turistico locale. In segno di rispetto, gli organizzatori della manifestazione Primavera Discofest, prevista per la stessa giornata proprio in piazza dei Pini, hanno deciso di rinviare l'evento a sabato 3 maggio.

Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo per effettuare gli accertamenti del caso. Al momento, si ipotizza che il decesso sia stato causato da un arresto cardiaco, ma saranno gli esami medico-legali a fornire una conferma definitiva.

Questo tragico episodio riporta l'attenzione sulle condizioni di salute dei lavoratori, in particolare di coloro che operano in settori stagionali e all'aperto, dove lo stress fisico può essere significativo. La comunità di Silvi Marina si stringe attorno alla famiglia di Pierpaolo Nerone, esprimendo cordoglio e solidarietà in questo momento di dolore.