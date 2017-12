Garcinia Cambogia: l’integratore funziona davvero?

Sono tanti gli integratori alimentari disponibili in commercio che promettono di aiutare a perdere peso. Mentre tra questi ci sono vari esempi di sostanze che non hanno alcune effetto, la Garcinia cambogia mantiene le sue promesse, favorendo una naturale perdita di peso, in tempi brevi e con controindicazioni minime.

Cosa fa la garcinia

La Garcinia cambogia è una pianta originaria dell’Asia centrale; per gli integratori a base di questa pianta si utilizza l’estratto secco ottenuto dalle bucce dei frutti, simili a piccole zucche di colore verde acceso. Il principale principio attivo contenuto nella garcinia cambogia è l’acido idrossicitrico, una sostanza molto rara in natura, che ha diversi effetti per quanto riguarda non solo il dimagrimento, ma anche la produzione di acidi grassi. Questo acido permette infatti di limitare la trasformazione degli alimenti assunti in eccesso in acidi grassi, evitando quindi la formazione di depositi adiposi. Oltre a questo stimola il metabolismo dei grassi e limita la formazione endogena di colesterolo cattivo. Consumare in modo regolare integratori a base di garcinia cambogia quindi non solo permette di perdere peso, ma consente anche di diminuire la quantità di colesterolo presente nel sangue. Si tratta quindi di una sostanza utile anche nelle problematiche correlate ad una eccessiva produzione di colesterolo e ad un metabolismo scorretto.

Altri benefici dell’acido idrossicitrico

Ma gli effetti della garcinia cambogia non si fermano qui, l’acido idrossicitrico infatti permette anche di agire sui livelli di serotonina presenti nel sangue. La sua funzione è quella di diminuire il senso di fame e di stimolare il buonumore. Si tratta quindi di un integratore che non solo favorisce il dimagrimento, ma che consente anche di seguire in modo corretto una dieta ipocalorica, evitando di cadere in uno stato di insoddisfazione, dovuto alla carenza di cibo. Perché la garcinia svolga il suo effetto è necessario consumarla per un periodo di tempo che varia da persona a persona. Non tutti infatti notano gli effetti dell’acido idrossicitrico nel medesimo modo; inoltre molto dipende dal problema di peso che si presenta.

Una dieta bilanciata

La garcinia cambogia è un importante aiuto per chi deve perdere peso, non si tratta però di un prodotto miracoloso. Stiamo infatti parlando di un integratore che ci può aiutare mentre seguiamo un regime ipocalorico. Per dimagrire in modo regolare e rapido è quindi importante non solo assumere le compresse di integratore quotidianamente, ma anche seguire una dieta, consigliataci da un dietologo o da un dietista. Se alla dieta e all’integratore associamo anche una sessione quotidiana di attività fisica leggera, come ad esempio una camminata di circa 40 minuti, il dimagrimento avverrà in modo del tutto naturale e senza eccessivo stress. La garcinia cambogia è un prodotto del tutto naturale, ciò non significa che non presenti alcun tipo di effetto collaterale indesiderato. L’acido idrossicitrico in essa contenuto infatti può causare disturbi gastrointestinali in persone che soffrono di problemi quali problemi a carico dello stomaco o del fegato. Inoltre se ne sconsiglia l’utilizzo in caso di gravidanza e anche per coloro che soffrono di diabete mellito.