10% del personale sanitario contagiato dal Covid, la Asl di Chieti fa ricorso a personale aggiuntivo

Contagiato dal Covid il 10% del personale sanitario, la Asl Lanciano Vasto Chieti, attraverso un bando, ha dovuto far ricorso a prestazioni aggiuntive anche in considerazione delle ferie già programmate.

Nello specifico l'infezione ha colpito 70 medici, 274 infermieri e 82 tecnici, oltre a 23 unità del ruolo amministrativo, con la concentrazione proporzionalmente più alta negli ospedali di dimensioni maggiori della provincia di Chieti: in totale i contagiati sono 450, inevitabili le ripercussioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria in provincia di Chieti.

In particolare, la Asl ha emanato un avviso interno, rivolto a medici, infermieri e tecnici di Radiologia interessati a garantire prestazioni orarie aggiuntive fino al 30 settembre prossimo. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate entro la mezzanotte del 22 prossimo luglio. Saranno ammesse - fa sapere la Asl - le domande di dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e che non abbiano limitazioni allo svolgimento delle mansioni. Le prestazioni aggiuntive potranno interessare i turni di mattina, pomeriggio e notte, sia per intero sia per frazioni di orario, in base alle esigenze aziendali, che saranno pianificate dai Direttori dei Dipartimenti e dal Coordinatore del Servizio Professioni sanitarie, d'intesa con la Direzione Aziendale. Il compenso orario previsto è fissato in 35 euro, nel rispetto delle intese sindacali pregresse.

"Nonostante le assenze le nostre strutture tengono - rassicura il direttore generale della Asl Thomas Schael - e riusciamo a garantire i livelli assistenziali di sempre grazie all'impegno e alla disponibilità del personale sul campo, a cui esprimiamo sincera gratitudine".