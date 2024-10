12mila Euro per il Biliardino della Regione! Patrocinio al Convegno sul Paranormale!

Il deputato del PD critica l'erogazione di fondi per un torneo di biliardino e il patrocinio del Consiglio regionale a un convegno sul paranormale.

Continua a suscitare polemiche la decisione della Giunta regionale di Abruzzo di destinare 12.000 euro al Comune di Avezzano per l’organizzazione di un campionato di biliardino, in una seduta che ha approvato numerosi provvedimenti, tra cui quello proposto dall’assessore al Bilancio Mario Quaglieri di Fratelli d’Italia (FdI). L'argomento ha attirato critiche da parte dell'opposizione, in particolare da esponenti del Partito Democratico.

Dopo le dure parole del consigliere regionale PD Pierpaolo Pietrucci, si aggiunge ora la critica del deputato PD Luciano D’Alfonso, ex presidente della Regione Abruzzo. D’Alfonso ha duramente criticato la gestione delle risorse, puntando il dito non solo contro la destinazione dei fondi al torneo di calcio balilla, ma anche contro la presidenza del Consiglio regionale, che ha concesso il patrocinio ad un convegno sul paranormale, un evento che, secondo il deputato, "fa ridere" e che sarebbe il risultato della guida del centrodestra alla Regione.

Con la seduta del Consiglio regionale fissata per il 15 ottobre, il centrosinistra intende presentare una proposta di legge per eliminare del tutto la legge mancia del dicembre 2023 e tutte le successive. Questo tentativo di fermare i fondi a pioggia arriva in un contesto già segnato da precedenti stanziamenti, come i 700.000 euro concessi a fine agosto ai Comuni di Avezzano, Lecce dei Marsi e Secinaro, destinati rispettivamente alla Aia dei musei, ad una piscina e a un cimitero. Questi fondi erano stati pretesi da Quaglieri e approvati con il sostegno del presidente della Regione Marco Marsilio, nonostante le resistenze all'interno della stessa coalizione di centrodestra, e in particolare tra i membri di FdI.

Nel suo intervento, D’Alfonso ha sottolineato il paradosso della situazione attuale: “Mentre gli abruzzesi che si recano in ospedale sono costretti a portarsi da casa farmaci e batterie per apparecchi medicali perché le casse delle ASL sono vuote, la Giunta regionale destina 12.000 euro al Comune di Avezzano per un campionato di biliardino”, ha dichiarato l’ex presidente. Ha inoltre definito l'erogazione di fondi a discrezione della Giunta una "prassi consolidata" del governo regionale, ricordando altri casi recenti come le collanine e i braccialetti distribuiti nel dicembre scorso a 2.300 persone per oltre 22 milioni di euro.

Secondo D’Alfonso, la Giunta regionale continua a favorire i territori che hanno maggiormente sostenuto il governo nelle elezioni del 10 marzo scorso. "Se si volesse pensar male," ha ironizzato, "si potrebbe dire che Marsilio e i suoi stanno ringraziando concretamente le aree che li hanno premiati maggiormente nelle urne."

Ma la critica più curiosa riguarda il patrocinio concesso dal Consiglio regionale ad un convegno intitolato “La vita oltre la vita, conoscere l’aldilà per capire la vita”, che si terrà dal 25 al 27 ottobre a Pescara e Montesilvano. D’Alfonso si è scagliato contro il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, chiedendosi quali motivazioni possano aver spinto a concedere tale patrocinio, considerandolo "materiale buono per le barzellette".

Secondo il programma del convegno, l'evento vedrà la partecipazione di medium, sensitivi, ricercatori spirituali e altri individui che affermano di avere "doni di percezione extrasensoriale" o esperienze con l'aldilà. Tra i partecipanti figurano una donna in contatto con "il mondo invisibile" sin dall'infanzia e un uomo noto per le sue "esperienze fuori dal corpo spontanee". D’Alfonso ha ironizzato sulle caratteristiche dell’evento, sostenendo che l'interesse culturale o scientifico di un'iniziativa del genere resta "un mistero".

In conclusione, il deputato PD ha voluto ricordare che, secondo la delibera n. 200 del 29 novembre 2012 dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il patrocinio consiste in un riconoscimento ufficiale riservato a iniziative di interesse culturale o istituzionale. "Cosa vi sia di culturale o tantomeno scientifico in un evento del genere resta un mistero," ha aggiunto con sarcasmo.

L’intera vicenda ha sollevato critiche trasversali, mentre la questione dei fondi erogati "a pioggia" continua a dominare il dibattito politico in Abruzzo, gettando ulteriori ombre sulle politiche finanziarie del centrodestra regionale.