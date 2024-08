17enne Aggredisce i Carabinieri e Fugge. Rocambolesco Inseguimento in Centro Storico

Nella giornata di venerdì, un 17enne straniero è stato arrestato a L'Aquila dopo una violenta colluttazione con i carabinieri. Il giovane, allontanatosi da una casa-famiglia del capoluogo dall'inizio di giugno, si era reso irreperibile fino a quando una pattuglia dell'Arma lo ha riconosciuto mentre stava per entrare nel terminal bus di Collemaggio. Il minore era ricercato anche per notifiche di atti giudiziari relativi ad altri procedimenti penali a suo carico.

Alla vista delle forze dell'ordine, il ragazzo ha reagito con aggressività, strattonando e colpendo uno dei militari, il quale è stato fatto cadere a terra. Dopo l'aggressione, il 17enne è fuggito attraverso il centro storico, ma è stato successivamente raggiunto e bloccato nel Parco del Castello dopo una breve ma intensa caccia.

Trasportato in caserma, il giovane è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante l'incidente, un carabiniere ha subito lesioni che hanno richiesto cure mediche, con una prognosi di cinque giorni.

La Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila ha disposto il trattenimento del minore presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA) della città. Oggi, dopo l'udienza di convalida davanti al Gip, il giovane è stato trasferito in carcere in custodia cautelare, in attesa di ulteriori sviluppi del caso.