20enne denunciato dai Carabinieri per ricettazione mentre circolava con una bici elettrica rubata

Nel cuore della notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno individuato e denunciato un giovane residente a Chieti, già noto alle forze dell'ordine, mentre si trovava in pieno centro a bordo di una bicicletta elettrica di dubbia provenienza e proprietà.

Il giovane non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione convincente riguardo all'origine della bicicletta, quindi è stato denunciato per ricettazione. La bici è stata sequestrata e sarà disponibile per eventuali verifiche presso gli uffici della Sezione Radiomobile del polo Logistico Carabinieri Rancitelli tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00.