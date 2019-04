25 aprile: a Pescara eventi Comune-Anpi,alle 17,30 la marcia

"In questi giorni leggo dei distinguo pelosi sul significato del 25 aprile, ai quali rispondo con Calamandrei, quando dice che siamo un popolo serrato attorno ad un monumento che si chiama, ora e sempre, Resistenza. Anche per questo sarò lieto di partecipare a questa giornata ricca di eventi".

Così il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, in una conferenza stampa, ha presentato il programma del 25 aprile organizzato dal Comitato Provinciale dell'Anpi e denominato 'Nessuno Escluso', al quale hanno aderito, oltre al Comune, una ventina di sigle tra associazioni, movimenti, sindacati e partiti politici. La giornata ha inizio alle 9.30, davanti al cippo della scuola 11 febbraio, con l'omaggio ai caduti e gli interventi di sindaco ed esponenti dell'Anpi. Alle 10, all'antistadio, si terrà il 'Primo trofeo dell'inclusione', un torneo di calcetto organizzato dalla Cgil con l'obiettivo di celebrare un 25 aprile nel segno dell'anti-fascismo, dell'accoglienza e dell' integrazione. Alle 11, in Piazza Garibaldi, avranno luogo le celebrazioni ufficiali. Al 12.15, al Circolo Aternino, verrà reso omaggio al partigiano pescarese Adolfo Ceccherini e a seguire andrà in scena lo spettacolo della Compagnia dei Guasconi 'Banditen'.

Alle 13.30, al Parco De Riseis, pranzo sociale in collaborazione con l'Arci. Alle 14 presentazione del libro di Francesco Filippi 'Mussolini ha fatto anche cose buone' e alle 15.30 dibattito con i candidati alla carica di sindaco.

Alle 17.30 l'evento clou della giornata, con la marcia anti-fascista che muoverà dalla Nave di Cascella verso Piazza Sacro Cuore. Alla stessa ora, in piazza Zambra a Manoppello (Pescara), si terrà l'evento intitolato 'Pietransieri, una storia di resistenza civile pagata con il sangue', a cura di Anpi Val Pescara.