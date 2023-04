25 aprile, anniversario della Liberazione, le principali iniziative in Abruzzo

Rievocazioni, omaggi storici, concerto, mostre, proiezioni, passeggiate in bici e trekking in Abruzzo nel giorno della Festa della Liberazione: tutte le città della regione hanno organizzato iniziative per commemorare la fine dell'occupazione nazista e la caduta del fascismo.

All'Aquila, le iniziative istituzionali - con omaggi ai Caduti della Banca d'Italia, ai Nove Martiri e ai Caduti della Patria - sono affiancate da iniziative di gruppi e movimenti riuniti nel cartellone 'L'Aquila antifascista'.

Tra queste, "Colazione resistente", in piazzetta IX martiri e una "parata antifascista" nel pomeriggio a San Bernardino. Saranno ricordate anche le stragi di Onna e Filetto.

Il Parco dell'ex Caserma Cocco ospita le iniziative della Liberazione a Pescara, a parte l'omaggio ai nove partigiani fucilati l'11 febbraio '44. Il parco sarà ritrovo per associazioni, sindacati, artisti, con tanto di 'Critical mass' in bicicletta per la città. Nel pomeriggio è previsto un presidio in Corso Umberto "conto le centrali dell'odio" di Forza Nuova.

Programma variegato anche a Teramo e Giulianova, a partire da un omaggio al cimitero di Cartecchio e un corteo antifascista con concerti nel pomeriggio.

A Chieti sono in corso due giorni di appuntamenti in sinergia con Anpi.

Ad Avezzano sarà reso onore al generale Antonio Gandin e ai Martiri di Cefalonia. Spazio anche alla consueta Fiera della Liberazione che ospiterà 140 stand. A Navelli verrà presentata una nuova edizione del libro "Un ragazzo ebreo nelle retrovie", di Luigi Fleischmann.

Anche a Sulmona, trekking, pedalate, visite all'ex Campo di internamento 78, affiancheranno l'omaggio istituzionale ai Caduti in piazza Tresca e alla Brigata Maiella.

Iniziative anche a Fossacesia e Lanciano.