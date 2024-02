30 giorni al voto, l'impegno di Roberto Santangelo ed il programma di Governo

“Fra esattamente un mese si andrà al voto per le Elezioni Regionali, invitiamo tutte e tutti gli aventi diritto a recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza, perché la democrazia è possibile solo grazie alla partecipazione di ognuno noi”.

A dirlo è Roberto Santangelo, candidato per Forza Italia con Marco Marsilio Presidente alle prossime Elezioni Regionali del 10 marzo 2024, che aggiunge:

“Abbiamo avviato un percorso in Consiglio Regionale che, con la riduzione del Debito di bilancio, consentirà di fare investimenti su sanità, trasporti pubblici, infrastrutture e servizi. Vogliamo continuare a lavorare per portare all’attuazione il nuovo piano della rete ospedaliera (con il potenziamento dei reparti e la ristrutturazione degli ospedali) e alla concretizzazione della nuova legge urbanistica che permetterà di ripensare il territorio in un’ottica ecosostenibile. – continua Santangelo - Abbiamo il fermo proposito di sostenere le imprese con i Bandi dei fondi strutturali FSC - FESR – PAR, perché le aziende sono il motore economico della Regione, ma siamo anche convinti che lo sviluppo turistico sia importante per valorizzare pienamente la bellezza, variegata e unica, del nostro Abruzzo. Siamo pronti per continuare a essere al fianco degli abruzzesi con una politica pragmatica ed efficace”.