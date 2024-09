300mila euro per celebrare l'eredità della Perdonanza: L'Aquila e Roma insieme verso il Giubileo 25

L'Abruzzo investe sulla storia e sulla cultura. La Regione ha stanziato 300mila euro per promuovere le iniziative legate alla Perdonanza Celestiniana, il primo Giubileo della storia e patrimonio Unesco. L'obiettivo è creare sinergie con le celebrazioni del Giubileo 2025 e rafforzare il legame tra L'Aquila e Roma.

"La Perdonanza è un momento fondamentale per la nostra comunità", ha dichiarato Roberto Santangelo, assessore regionale ai Beni e alle Attività culturali. "La visita di Papa Francesco nel 2022 ha dato una forte spinta alla valorizzazione di questo evento e ha aperto la strada a una collaborazione sempre più stretta con la Santa Sede".

Il Giubileo 2025 rappresenta un'occasione unica per promuovere un programma di iniziative culturali condivise. L'assessore Santangelo ha sottolineato l'importanza di unire le forze con Roma per far rivivere il messaggio della Bolla Celestiniana e restituire completezza alla storia culturale del Giubileo.

"Il rapporto tra L'Aquila e Roma è sempre stato molto forte", ha aggiunto Santangelo. "Il Giubileo ci offre l'opportunità di rafforzare questo legame e di far conoscere al mondo intero l'immenso patrimonio culturale del nostro territorio".