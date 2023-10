42 Super Esperti del Pnrr a Sostegno della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo ha presentato oggi 42 professionisti selezionati nell'ambito del Progetto '1000 Esperti del Pnrr'. Questi esperti offriranno supporto all'Amministrazione regionale e agli enti locali per gestire procedure complesse e recuperare l'arretrato ad esse associato. La presentazione si è svolta presso Palazzo Silone, all'Aquila, alla presenza del direttore generale, Antonio Sorgi, della dirigente del Servizio Pnrr, Aree Interne-Restart e Certificazione, Daniela Di Stefano, e dei direttori regionali coinvolti.

Gli esperti si concentreranno sulle procedure complesse identificate nel Piano territoriale della Regione e sotto la competenza dei dipartimenti regionali a cui saranno assegnati. Inoltre, opereranno in modo trasversale per fornire supporto agli enti locali del territorio.

Dopo l'esperienza positiva con i 33 esperti senior contrattualizzati nel 2021, che hanno partecipato alla revisione del Piano Territoriale a dicembre 2022, è emersa la necessità di ingaggiare ulteriori professionisti ed esperti. In totale, sono stati individuati 61 professionisti suddivisi in differenti profili professionali (senior, middle e junior). La Regione ha finora contrattualizzato 42 di questi esperti, con profili vari, come ingegneri ambientali, avvocati esperti in diritto ambientale, ingegneri informatici e altri. Le restanti figure professionali verranno individuate in seguito, fino a raggiungere il fabbisogno previsto di 61 unità a regime.