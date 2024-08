42enne in Prova ai Servizi Sociali Arrestato per Aggressione in un Locale: Panico tra i Clienti

Un uomo di 42 anni, già sotto sorveglianza e affidato in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato coinvolto in una rissa che ha generato panico tra i presenti in un locale del centro di Lanciano. L'arresto è stato eseguito in conformità a un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara.

La sera del 31 luglio, l'uomo, insieme a due complici, ha scatenato una violenta aggressione contro due ragazzi all'interno del locale. Sebbene fosse soggetto a un ordine restrittivo che lo obbligava a rimanere a casa nelle ore serali, il 42enne ha infranto le condizioni della sua sorveglianza scatenando il caos tra i numerosi clienti presenti.

È stato un cliente del locale a contattare il numero unico di emergenza, provocando l'intervento immediato di una Volante della Polizia. Tuttavia, al loro arrivo, il gruppo di aggressori si era già dileguato, rendendo necessarie delle indagini approfondite.

Grazie alla visione delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, la polizia è riuscita rapidamente a identificare uno dei responsabili dell’aggressione. Le prove raccolte hanno portato l’Ufficio di Sorveglianza di Pescara a emettere un ordine di detenzione in carcere per il 42enne, adottando così una misura più restrittiva nei suoi confronti.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla gestione dei soggetti affidati in prova ai servizi sociali, evidenziando la necessità di una vigilanza più efficace per prevenire simili episodi di violenza.