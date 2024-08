50€ se AMMAZZI un CUCCIOLO, la GIUNTA MARSILIO "ESCE" il TARIFFARIO per l'ABBATTIMENTO dei CERVI

Il WWF ha lanciato un'accusa pesante contro la Regione Abruzzo, definendo "inaccettabile" l'idea di considerare la fauna selvatica come una fonte di arricchimento per gli organismi che organizzano la caccia. Al centro della polemica vi è la delibera di Giunta regionale n. 509 dell’8 agosto 2024, che autorizza l’abbattimento di 469 cervi in due aree dell’Aquilano. Allegato alla delibera, un disciplinare che include un tariffario dettagliato per i cacciatori, ha sollevato forti critiche.

Secondo il disciplinare, i cacciatori assegnatari dei cervi da abbattere dovranno pagare un contributo, chiamato "premio", all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di riferimento. Le tariffe variano in base all'età, al sesso degli animali e alla residenza dei cacciatori. Per un cucciolo di meno di 12 mesi, il costo è di 50 euro, mentre per le femmine giovani e adulte si sale a 100 euro. I maschi giovani vengono valutati 150 euro, e i maschi adulti 250 euro. I costi aumentano per i cacciatori non residenti in Abruzzo, fino a 600 euro per un maschio adulto. Per i maschi adulti con trofeo, la tariffa sarà stabilita da un esperto di trofeistica.

Il WWF denuncia che i fondi raccolti non saranno destinati alle comunità locali, alle amministrazioni comunali, al settore agricolo o alle aree protette, ma andranno invece agli ATC, organismi gestiti dai cacciatori stessi. Questa situazione, secondo l'associazione, crea un conflitto d'interesse, poiché gli stessi ATC che monitorano la densità dei cervi e organizzano il prelievo, beneficiano poi dei proventi della caccia.

Un altro punto critico riguarda i criteri adottati per giustificare la caccia selettiva. L'ISPRA, l'ente preposto a rilasciare pareri sugli interventi faunistici, fissa a 2 capi per chilometro quadrato la soglia minima per autorizzare la caccia. Le aree interessate in Abruzzo mostrano valori leggermente superiori a questa soglia, con 2,58 e 2,39 capi/km². Tuttavia, secondo il WWF, questi numeri non giustificherebbero l'abbattimento previsto, specie se confrontati con zone come l'Appennino Tosco Emiliano, dove la densità di cervi è significativamente più alta, raggiungendo i 12 capi/km².

La posizione del WWF si inserisce in un contesto di crescente opposizione pubblica alla delibera, con una petizione che ha già raccolto oltre 60mila firme per chiedere il ritiro immediato della misura. L'associazione e i firmatari ritengono che la densità dei cervi non sia tale da giustificare un intervento così drastico, descritto da molti come una vera e propria "strage".

Ecco una tabella che riassume il tariffario per l'abbattimento dei cervi in Abruzzo, così come descritto nel disciplinare allegato alla delibera regionale n. 509 dell'8 agosto 2024:

Categoria dell'Animale Tariffa per Cacciatori Residenti Tariffa per Cacciatori Non Residenti Cuccioli (meno di 12 mesi) 50 euro 100 euro Femmine giovani e adulte 100 euro 200 euro Maschi giovani 150 euro 300 euro Maschi adulti 250 euro 600 euro Maschi adulti con trofeo Da determinare Da determinare

Nota: Le tariffe per i maschi adulti con trofeo non sono state esplicitamente definite; il prezzo sarà stabilito da un esperto di trofeistica abilitato e individuato dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC).