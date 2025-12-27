500€ se ti beccano a sparare Botti a Capodanno. La Città con la Sanzione Pesantissima

Il Comune ribadisce l’ordinanza in vigore contro l’uso di fuochi pirotecnici in città, richiamando sicurezza pubblica, tutela degli animali e sanzioni fino a 500 euro.

In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune dell'Aquila ha ricordato che resta pienamente in vigore l’ordinanza che impone comportamenti civili e vieta l’utilizzo di botti, petardi, mortaretti e fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale. Il provvedimento non riguarda esclusivamente la notte di San Silvestro, ma si estende a tutto l’anno, interessando strade, piazze e aree urbane.

L’ordinanza stabilisce il divieto assoluto di accensione, lancio o sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi tipo, con l’obiettivo di prevenire incidenti e situazioni di pericolo. Per chi non rispetta le disposizioni sono previste sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 500 euro, come già applicato negli anni precedenti.

Il richiamo dell’amministrazione è legato ai rischi concreti connessi all’uso improprio di artifici pirotecnici. Ogni anno, infatti, si registrano infortuni, talvolta con lesioni gravi e irreversibili, a danno di persone, beni pubblici e proprietà private. A questi si aggiungono i danni collaterali causati a vetrine, autovetture e arredi urbani, spesso colpiti accidentalmente.

Particolare attenzione viene rivolta anche alle conseguenze sugli animali, domestici e selvatici. I forti rumori improvvisi possono provocare panico, disorientamento e fughe incontrollate, con il rischio di smarrimento o incidenti stradali, compromettendo seriamente la loro incolumità.

Nelle ultime ore è arrivato anche l’appello della LNDC Animal Protection, che ha rilanciato la propria campagna nazionale contro botti e petardi, invitando i cittadini a scegliere forme di festeggiamento alternative, più sicure e rispettose dell’ambiente e degli animali.

L’amministrazione comunale rinnova quindi l’invito a celebrare l’arrivo del Nuovo Anno in modo responsabile, ricordando che il rispetto delle regole contribuisce a garantire una festa serena per l’intera comunità.