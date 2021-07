51 enne di Montesilvano, sequestrata e seviziata con forbici e siringe da maniaco

Una donna di 51 anni è stata vittima questa mattina intorno alle sette di una violenta aggressione mentre usciva dalla sua abitazione andare a lavoro, un uomo, coperto da cappellino e mascherina, l'assalita alle spalle vicino all’ascensore e la trascinata con la forza in uno sgabuzzino del palazzo.

L’aggressore le avrebbe tappato la bocca con dello scotch, per poi tagliarle alcune ciocche di capelli e punzecchiarle la pelle con una siringa. Poi le avrebbe coperto la testa con una busta dicendo di voler giocare con lei.

A soccorrere la vittima, completamente sotto shock, è stato poi un alto inquilino. La donna, dopo essere stata visitata in ospedale e dimessa con una prognosi di 20 giorni, si è recata in caserma a sporgere denuncia: i carabinieri sono ora a lavoro, tramite testimonianze e la raccolta di eventuali immagini di videosorveglianza, per risalire all’aggressore che avrebbe anche bloccato l’ascensore con una bottiglia di plastica; da chiarire se per evitare che altri residenti potessero accorrere o per piazzare un agguato proprio alla donna.