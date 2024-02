54enne Condannato per Maltrattamenti in Famiglia: Due Anni di Reclusione e Risarcimento da Liquidare

Un 54enne è stato condannato dal tribunale di Sulmona a due anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali e a un risarcimento da determinare in sede civile per il reato di maltrattamenti in famiglia. La sentenza è stata emessa dalla giudice Alessandra De Marco, che ha preso in considerazione gli atti d'indagine che hanno evidenziato un periodo di tredici anni durante il quale l'uomo avrebbe perpetrato una serie di abusi, comportamenti aggressivi e violenze fisiche nei confronti della sua ex moglie, anche di fronte ai figli.

Tra gli episodi riportati, nel 2007 l'uomo avrebbe picchiato la donna provocandole una frattura nasale. Un altro episodio significativo risale a gennaio 2020, quando l'uomo avrebbe insultato pesantemente la donna mentre si trovava in auto per strada. Questa condotta vessatoria e aggressiva ha portato alla condanna del 54enne, che ora dovrà affrontare le conseguenze legali dei suoi atti.