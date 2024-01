57enne Denunciato per Utilizzo Abusivo di Lampeggiante Blu: Dispositivo Contraffatto in Auto

Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara per il possesso di un lampeggiante blu contraffatto. L'uomo è stato fermato mentre guidava un'auto in via Volta a Pescara nella tarda serata dell'11 gennaio.

Il lampeggiante, posizionato sul cruscotto dell'auto di modello WV Touran, emetteva una luce intermittente di colore blu, simile a quello utilizzato dalla Polizia di Stato. Il conducente è stato notato dai militari che hanno proceduto al controllo e alla scoperta del dispositivo non autorizzato.

In aggiunta al lampeggiante, sul cruscotto è stato rinvenuto un documento con intestazione "ministero degli interni dipartimento di pubblica sicurezza", che si è rivelato essere un'autocertificazione simile a quella utilizzata durante l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Il materiale contraffatto è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato. L'uso del lampeggiante blu è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine per richiedere la precedenza stradale o quando sono coinvolti in situazioni di emergenza o operazioni di polizia, violare tale normativa costituisce una grave infrazione al codice della strada.