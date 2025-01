58enne tenta di forzare porta e minaccia inquilini: arrestato!

Un uomo di 58 anni ha minacciato due inquilini per motivi legati alla gestione della chiave del cancello, tentando di entrare con la forza nella loro abitazione.

Un 58enne di Tocco da Casauria è stato denunciato dai Carabinieri per minaccia, danneggiamento e tentata violazione di domicilio. L’uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, ha dato in escandescenze per motivi legati alla gestione della chiave del cancello esterno di una palazzina. Dopo aver minacciato verbalmente due inquilini nel cortile, ha tentato di entrare con la forza nell'appartamento di uno di loro.

Non riuscendo nel suo intento, ha danneggiato la porta d’ingresso della casa, causando danni materiali. I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno proceduto con la denuncia in stato di libertà. Il 58enne dovrà ora rispondere delle accuse relative alla violazione del domicilio e alle minacce rivolte agli inquilini, un episodio che ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti della zona.