6 patenti ritirate in una notte: guida sotto effetto di droga e alcol

Un’intensa serie di controlli ha portato al ritiro di 6 patenti a Pescara e Montesilvano per guida in stato di ebbrezza o sotto effetti di sostanze.

Nel corso del weekend, la polizia di Pescara ha intensificato i controlli sulle strade per individuare i conducenti in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. L’operazione ha avuto un esito positivo, con ben 6 patenti ritirate nella notte. Tra i fermati, una ragazza di 27 anni, trovata con il telefono alla guida e positiva all’alcool test, è stata multata con una sanzione di 800 euro, oltre alla sospensione della patente e la decurtazione di 15 punti. Un altro caso ha visto un 25enne di Pescara, neo-patentato da soli 10 giorni, fermato in evidente stato di confusione mentre zigzagava sulla strada. Anche lui, positivo sia all’alcool che ai cannabinoidi, ha subito la sospensione della patente e la perdita di tutti i punti. La polizia continua a vigilare per garantire la sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti legati a comportamenti irresponsabili alla guida.