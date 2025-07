AppLI rivoluziona l’orientamento: giovani NEET digitalmente assistiti verso il lavoro reale

Presentata la piattaforma digitale AppLI, pensata per aiutare i giovani NEET a orientarsi, formarsi e inserirsi con percorsi su misura e innovativi.

Il Ministero del Lavoro e il Dipartimento per le Politiche Attive hanno svelato AppLI (Assistente Personale per il Lavoro in Italia), uno strumento digitale gratuito e multilingue, progettato per sostenere i giovani NEET – cioè coloro che non studiano, non lavorano né si formano – attraverso una interazione intelligente con l’intelligenza artificiale generativa.

Si stima che in Italia siano circa 1,4 milioni di giovani NEET, concentrati tra i 15 e i 29 anni. AppLI punta a raggiungere inizialmente fino a 120 mila utenti tramite i Centri per l’Impiego, con la collaborazione di Regioni e INPS. Obiettivo principale: ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, offrendo percorsi formativi personalizzati in linea con competenze reali e disponibilità territoriali.

Durante la fase sperimentale, svoltasi tra febbraio e giugno e coinvolgendo circa 2.000 giovani e oltre 200 operatori dei Centri per l’Impiego, sono stati registrati oltre 400 colloqui simulati, quasi 955 percorsi di orientamento completati e più di 811 utenti hanno individuato una professione in linea con le proprie aspirazioni.

AppLI permette di analizzare e migliorare il curriculum, aiutare nella redazione di lettere di presentazione, simulare colloqui e proporre offerte di lavoro e formazione coerenti con i profili utente. Il sistema conserva anche una storia dell’utente, utile per suggerimenti futuri basati sulle interazioni precedenti.

Secondo la ministra Marina Calderone, l’intelligenza artificiale può essere un “strumento al servizio dei giovani”, incarnando una visione umanocentrica dell’innovazione digitale: AppLI non sostituisce un operatore umano, ma agisce come coach virtuale, facendosi portavoce del dialogo “nel linguaggio delle nuove generazioni”.

Tecnologicamente, la piattaforma è integrata con il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), l’INPS e altri servizi digitali pubblici, garantendo trasparenza, tracciabilità e rispetto dei diritti degli utenti, oltre a migliorare l’efficacia delle politiche attive del lavoro.

A regime, AppLI sarà disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana e accessibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. L’interfaccia supporta sei lingue, rendendo lo strumento fruibile anche a chi non ha l’italiano come lingua madre.