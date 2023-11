72enne Evade dai domiciliari per la spesa, ma al ritorno a casa i Carabinieri scoprono la droga

Il tentativo di eludere la misura cautelare si trasforma in un'arresto per possesso di hashish

Un 72enne italiano, residente a Popoli, è stato arrestato dai Carabinieri per l'elusione della misura cautelare. L'uomo era riuscito a evadere dagli arresti domiciliari per recarsi al supermercato e fare la spesa. Tuttavia, il suo tentativo di sfuggire alla giustizia è stato vanificato quando i Carabinieri lo hanno rintracciato mentre era intento agli acquisti nel comune di Roccacasale.

Una volta riportato presso la sua abitazione, situazione di cui si era reso protagonista l'attenziove controllo del territorio da parte dei Carabinieri, è emerso un ulteriore dettaglio: nella cucina dell'uomo sono state trovate circa 85 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Date le precedenti attività dell'individuo nei circoli dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stata avviata una perquisizione personale e domiciliare.

Oltre all'arresto per l'evasione, è stata emessa una denuncia per il possesso di sostanza stupefacente oltre la quantità consentita per uso personale. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la prosecuzione degli arresti domiciliari. L'episodio sottolinea il costante impegno delle forze dell'ordine nel monitorare e reprimere comportamenti illegali, anche quando si tratta di tentativi di eludere la giustizia.