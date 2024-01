A 187Km/h sull'Autostrada, Beccato dalla Stradale e subito in Questura. Multato per...

La Polizia di Stato ha condotto un'operazione mirata contro l'eccesso di velocità e l'alcol lungo la S.S. 260 "Picente" e sull'autostrada A24, il 11 gennaio scorso. Nel cuore della provincia abruzzese, la Sezione di Polizia Stradale di L'Aquila ha utilizzato un telelaser per elevare 5 verbali per violazioni delle norme sulla velocità lungo la S.S. 260, sanzionando chi sfrecciava troppo veloce.

Gli sforzi si sono concentrati anche sull'A24, con controlli approfonditi presso Barriera Teramo. Undici persone sono state sottoposte al test alcolico tramite alcolblow, e fortunatamente, nessuno è risultato positivo all'ebbrezza. Tuttavia, gli agenti hanno contestato 8 violazioni al Codice della Strada per eccesso di velocità.

In particolare, un automobilista è stato colto a una velocità incredibile di 187 km/h, un comportamento pericoloso che ha portato non solo a una multa salata ma anche al ritiro immediato della patente. Questo episodio sconcertante è solo uno dei tanti che la polizia ha affrontato durante il servizio in autostrada.

Parallelamente, nel corso dei controlli, è stato individuato un cittadino straniero privo di documenti di identità. Gli agenti hanno accompagnato immediatamente l'uomo presso la Questura di Teramo, dove è stato identificato, fotosegnalato e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione. La giornata di controlli ha dimostrato l'efficacia delle operazioni mirate per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative.