Scoperta drammatica: 71enne trovato morto dopo giorni di silenzio

Poggio Umbricchio in subbuglio dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un pensionato settantunenne: vicini, carabinieri e pompieri al lavoro per chiarire la vicenda.

Nel tranquillo borgo di Poggio Umbricchio, frazione di Crognaleto (TE), è stato rinvenuto senza vita il corpo di Mario Ferrucci, 71 anni, dato per disperso da più giorni. I vicini, insospettiti dall’assenza di movimento e dal mancato riscontro al telefono, hanno contattato le autorità, allertando 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe deceduto presumibilmente da almeno un giorno, per cause naturali riconducibili a un improvviso malore. All’arrivo dei soccorsi, alle ore 9:50 del 2 luglio 2025, i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. La porta, chiusa dall’interno, non mostrava segni di effrazione, circostanza confermata dai carabinieri intervenuti.

Il pm di turno, ritenendo chiara la causa naturale della morte, non ha disposto autopsia, concedendo il nulla osta per la sepoltura. In assenza di familiari stretti, si segnala la presenza di un possibile fratello, come riportato da fonti locali .

Poggio Umbricchio, piccolo villaggio montano arroccato a circa 700 m s.l.m. lungo l’antica via Cecilia nei Monti della Laga, non era nuova a ritmi pacati e popolazione ridotta all’osso. La morte di Ferrucci ha rievocato la fragilità dell’abitare in solitudine in queste aree. Le autorità locali hanno richiamato la comunità alla vigilanza solidale: un controllo quotidiano da parte dei vicini potrebbe prevenire analoghi tragici eventi.