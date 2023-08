A Navelli Torna il Palio degli Asini

NAVELLI TUTTO PRONTO PER LA 45^ SAGRA DEI CECI E DELLO ZAFFERANO E IL 41° PALIO DEGLI ASINI”

Torna la sagra più attesa del territorio dell’Aquilano. Si tratta della 45^ edizione della sagra dei Ceci e dello Zafferano di Navelli che ha ottenuto anche il prestigioso riconoscimento di Sagra di Qualità. Appuntamento in piazza San Pelino a Navelli nei giorni del 19 e 20 agosto. “Siamo pronti ad ospitare i tantissimi turisti ed intenditori che ci onoreranno della loro presenza nella nostra amata sagra”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “un lavoro certosino fatto con grande impegno dei cittadini di Navelli e dalla Pro-Loco che si sono dati da fare per ospitare al meglio tutti coloro che verranno a trovarci per degustare piatti davvero unici”. La sagra che resta il punto centrale della due giorni di Navelli, si avvale di prodotti prestigiosi che hanno reso famoso Navelli nel mondo come lo zafferano, che gode del marchio DOP, denominazione origine protetta, e dei Ceci che sono Presidio Slow Food. “Stiamo parlando di due eccellenze assolute”, ha detto il presidente della pro loco di Navelli, Giuseppe Giampietri, “delle quali siamo orgogliosi, e soprattutto vogliamo fare in modo che arrivino a quanta più gente possibile perché in loro esiste anche l’anima della nostra tradizione culinaria e del mondo contadino più genuino”. Due eccellenze in grado di rappresentare un intero territorio. Anche per questi motivi la sagra di Navelli può vantare il Marchio di Sagra di Qualità che resta un riconoscimento, dato a pochi altri, e molto importante. Il marchio ideato dall'Unpli, nei fatti, rappresenta la certificazione utilizzata per identificare le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio. Durante la due giorni sono previsti anche spazi agli altri prodotti tutti di eccellenza tra i quali: arrosticini, vino e birra, stando in allegria e ascoltando la musica delle orchestre-spettacolo che si esibiranno in piazza. Prevista anche la discoteca sotto le stelle, e molto altro. Da notare anche la mostra intitolata “Artigianato e Creatività” e il 41° e divertentissimo Palio degli Asini messo in programma per le ore 17 di domenica 20 agosto. A seguire il dettaglio del vasto programma.

Sabato 19 agosto

Ore 15,00 Apertura mostra “Artigianato e creatività”

Ore 15,00 Laboratorio educazione ambientale Associazione Ambiente e/è vita.

Lavoretti a tema ambientale per bambini (animali soprattutto).

Con libri, tempere, materiale naturale e di riciclo, colla...

Ore 16,00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 17,00 Spettacolo in piazza con la Mo Better Band

Ore 21,00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo di Mario Riccardi

Ore 24,00 Discoteca sotto le stelle

Domenica 20 agosto

Ore 10,00 Apertura mostra “Artigianato e creatività”

Ore 10,00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 12,00 Celebrazione SS Messa presso la chiesa della Madonna del Rosario

Ore 17,00 Partenza zona Map del corteo del 41° Palio degli Asini

accompagnato dal Gruppo Storico Sbandieratori Città di L’Aquila

Ore 18,00 41° Palio degli asini

Ore 21,00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo Italian Star

Ore 24,00 Discoteca sotto le stelle