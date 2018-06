A SAN GIOVANNI IN VENERE LA 2^ EDIZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA

Nella cornice dell'Abbazia di San Giovanni in Venere l'arrivo dell'estate sarà accolto dalla Festa della Musica, giunta alla sua seconda edizione per il Comune di Fossacesia. L'evento, promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prenderà il via alle ore 20. Sul palco si esibiranno artisti appartenenti a diversi generi musicali, dal rock al pop, dal jazz alla musica leggera, fino ad arrivare alla disco music.

Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.

Per il Sindaco Enrico Di Giusseppantonio, “l’importante evento è un palcoscenico aperto a tutti, soprattutto ai nostri giovani. Si tratta di una grande occasione per portare la musica live, legando le espressioni artistiche alle bellezze del nostro territorio. Anche la musica, può essere un ottimo strumento di promozione e Fossacesia ha tante particolarità e bellezze da mostrare”.

“Queste manifestazioni hanno un’importanza non indifferente. La musica è veicolo di emozioni, è condivisione, è davvero l’unico mezzo che unisce e cancella ogni disuguaglianza, qualunque essa sia - afferma l’Assessore alla Cultura Maria Vittoria Tozzi -. Abbiamo scelto, inoltre, questa occasione, per premiare anche le due vincitrici del Concorso, indetto in occasione del Maggio dei Libri, “Un Libro d’aMare”. Insomma, una serata all’insegna della Cultura e del divertimento”. Questi i nomi dei cantanti che parteciperanno alla Festa nel Comune di Fossacesia: Marco Di Carlantonio, MPC & Sara Bellisario, Giò Vescovi, Avenude, Grey's Band, Marcello Graduato, Ilaria Laudadio & Francesco Verì, Michael Pat.