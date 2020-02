A fuoco appartamento al centro di Pescara, le fiamme domate dai vigili del fuoco

Paura a Pescara, per un incendio che si è sviluppato in un'abitazione al primo piano di una palazzina di via Masaccio.

Per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento, l'edificio è stato sgomberato e la strada è stata chiusa al traffico. Una persona è stata sottoposta a cure mediche. Dopo aver domato il rogo, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile l'appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme, gravemente danneggiato.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un divano, posizionato non distante da un caminetto che in quel momento era acceso, e poi si sarebbero propagate a parte dei locali.

Nella casa in questione vive un'anziana, mentre nell'appartamento attiguo e comunicante ci sono sua figlia e il marito. E' stata proprio la figlia della donna ad essere soccorsa. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti il 118 e i poliziotti della squadra Volante della Questura.