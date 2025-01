A14, ritorna il caos: cantieri riaprono e il traffico diventa un incubo

Da questa mattina presto, dopo la pausa natalizia, riprendono i cantieri sull'A14, causando code e disagi quotidiani in vari punti critici del tratto abruzzese.

Dopo una breve tregua dovuta alle festività, a partire da domani il caos torna a colpire il tratto abruzzese dell’A14, con una serie di cantieri che riaprono e creano nuovamente disagi ai viaggiatori. La settimana si era chiusa con un rientro problematico per chi si trovava sulla famosa autostrada adriatica: il controesodo, accompagnato da un grave incidente in galleria, ha trasformato il viaggio di ritorno in un vero e proprio incubo. I disagi sono stati amplificati dalle lunghe code, che hanno raggiunto i 20 km tra le uscite di Mosciano-Teramo-Giulianova e San Benedetto del Tronto, creando un vero e proprio imbuto all’altezza della Val Vibrata.

L’incidente si è verificato prima delle 17 all’interno della galleria Croci, nel territorio di San Benedetto: un tamponamento a catena che ha coinvolto sette veicoli, per fortuna senza feriti gravi. Tuttavia, il traffico ha subito un grave rallentamento, prolungandosi per oltre due ore, come documentato dalle immagini delle webcam autostradali. Il ritorno alla normalità è destinato a durare poco: da domani, infatti, l’autostrada sarà di nuovo teatro di disagi quotidiani.

I cantieri che erano stati sospesi durante le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, riprenderanno infatti i lavori, con l’avvio delle operazioni a partire dalle 22 di lunedì 7 gennaio. Sono previsti interventi in ben nove punti critici del tratto abruzzese, causando rallentamenti e inevitabili ingorghi per gli automobilisti.

I tratti interessati dai lavori includono la zona tra Atri-Pineto e Roseto per l’ammodernamento della galleria Colle Marino Nord e la riqualifica delle barriere spartitraffico. Altri lavori riguarderanno il tratto tra Pescara Nord e Atri-Pineto, per l’adeguamento delle barriere del viadotto Santa Maria Nord e del viadotto Cerrano Nord. A questi si aggiungono interventi sul viadotto Lupo, il consolidamento della scarpata tra Pescara Ovest e Pescara Nord, e il risanamento delle strutture tra Vasto Nord e Val di Sangro. In particolare, i lavori di impermeabilizzazione e ammodernamento dei viadotti interesseranno il tratto da Vasto Sud a Vasto Nord e l’area del viadotto Giustina Nord.

Ma non è tutto: per consentire l’esecuzione di lavori urgenti sul piano di intervento che riguarda il potenziamento degli impianti della galleria Fonte da Capo, tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara Nord sarà chiuso dalle 22 alle 6. Gli automobilisti dovranno percorrere l’Adriatica come percorso alternativo, per poi rientrare in A14 a Pescara Nord Città Sant'Angelo.

Con l'avvio dei lavori, si prevede una ripresa del traffico intenso e delle consuete code. Un’altra giornata di disagi attende chi si mette in viaggio.