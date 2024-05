A24-A25: Tribunale di Sulmona Assolve Tre Dirigenti di Strada dei Parchi

Quarta assoluzione per i vertici della concessionaria autostradale

Il Tribunale di Sulmona ha assolto con formula piena tre dirigenti di Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, dalle accuse di inadempienza nella manutenzione di 14 viadotti. L'accusa verteva su presunti rischi per le infrastrutture e la sicurezza degli utenti, ma il giudice per le udienze preliminari ha stabilito che "il fatto non sussiste".

Si tratta della quarta assoluzione per Strada dei Parchi, dopo i verdetti favorevoli dei tribunali dell'Aquila, Teramo e Pescara. Anche il pubblico ministero di Sulmona aveva richiesto l'assoluzione, supportato dalle conclusioni del perito della Procura, Bernardino Chiaia del Politecnico di Torino. Le prove di carico hanno infatti escluso qualsiasi rischio statico per i viadotti, smentendo le valutazioni che avevano portato a restrizioni del traffico dal 2018.

Strada dei Parchi, parte del gruppo industriale Toto, ha accolto con soddisfazione la sentenza. La società ha recentemente ripreso la gestione delle autostrade A24 e A25 dopo un contenzioso di 18 mesi con il Governo Draghi, che aveva revocato la concessione per presunte gravi inadempienze. La concessione era stata affidata temporaneamente ad Anas, ma il Parlamento ha poi riassegnato la gestione a Strada dei Parchi con un indennizzo di circa 1,5 miliardi di euro.