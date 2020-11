ABRUZZO ZONA ROSSA: Quello che non puoi più fare e il modello dell'autocertificazione

ABRUZZO ZONA ROSSA dalle 00.00 del 18 novembre al 03 Dicembre. Di seguito le principali misure in vigore dal 18 novembre al 3 dicembre

❎ è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio della regione nonché all’interno dei territori dei singoli comuni salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. ✅Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per recarsi a scuola ‍

❎ sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ✅fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM (vedi foto), anche nei centri commerciali. Nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi ❎tutte le attività di vendita sono chiuse a eccezione delle ✅farmacie, ✅parafarmacie, ✅presidi sanitari,✅ punti vendita di generi alimentari, ✅tabacchi ed ✅edicole.

❎ Sono chiusi tutti i mercati salvo le attività dirette alla ✅vendita di soli generi alimentari.

❎ sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense.

✅Resta consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario e fino alle ore 22,00 l'asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

❎ Le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

✅ è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

✅ fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia (Asili nido e micronidi) del primo anno di frequenza della ‍ scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

❎ è sospesa la frequenza presso le Università;

❎ sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di ✅ lavanderie e tintorie ✅ servizi pompe funebri ✅ barbieri e parrucchieri;

L'Autocertificazione:

Con il Dpcm del 3 novembre 2020 torna l’autocertificazione per gli spostamenti sull’intero territorio nazionale dalle 22 alle 5.

Nelle zone arancioni e nelle zone rosse servirà l’autocertificazione anche per gli spostamenti per comprovati motivi di studio, tra cui quelli dei genitori per accompagnare i bambini a scuola, visto che l’attività didattica resta in presenza anche nelle zone rosse dall’infanzia alla prima media.

Ecco il modulo disponibile sul sito del Viminale.

SCARICA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE