AL VIA L’ETNO-FESTIVAL LA CAROVANA DEI SUONI CON ENZO AVITABILE

Dalla tradizione musicale del passato alle sonorità della moderna world music.

Durante il giorno masterclass, esibizioni, mostre. E la sera sul palco i grandi concerti con: Unavantaluna, i Suoni della terra, il Trio Encuentros, Il Passagallo.

Gran finale lunedì 25 giugno a Civitella del Tronto con Enzo Avitabile

Teramo, 20 giugno 2018 – Tra masterclass, lezioni concerto, esibizioni itineranti e spettacoli, giovedì 21 giugno prenderà il via la prima edizione dell’etno-festival La Carovana dei Suoni. Diretto dall'etnomusicologo Carlo Di Silvestre, il festival sarà un viaggio tra L’organetto e altri mille barbari strumenti, che collegano la tradizione musicale del passato alle sonorità della moderna world music. Attraversando le terre d’Abruzzo e di tutto il Mediterraneo.

Prima tappa giovedì 21 giugno a Isola del Gran Sasso, per proseguire venerdì 22 giugno a Civitella del Tronto, sabato 23 giugno a Campli, domenica 24 giugno a Tossicia e terminare lunedì 25 giugno a Civitella del Tronto. Tutte le iniziative saranno ad ingresso libero. Il programma completo sul sito Istitutoteatromediterraneo.it.

Durante il giorno si alterneranno masterclass di organetto, tamburi a cornice e balli tradizionali, lezioni concerto e esibizioni itineranti di formazioni bandistiche. Sarà inoltre possibile visitare una mostra mercato di liuteria etnica ed editoria specializzata nella folk-music.

La sera spazio ai grandi concerti che vedranno sul palco: giovedì 21 giugno alle ore 21.30 a Isola del Gran Sasso la compagnia di musica siciliana Unavantaluna, vincitrice del Premio Andrea Parodi, il più significativo riconoscimento italiano dedicato alla world music. Sabato 23 giugno alle ore 21.30 a Campli spazio alla musica popolare del Lazio con il gruppo Suoni della Terra. Domenica 24 giugno a Tossicia doppio spettacolo. Alle ore 21.30 sul palco le Contaminazioni Mediterranee del Trio Encuentros: il musicista greco Vaghelis Merkouris, l’italiano Simone Pulvano e il violinista Jamal Ouassini, tra i maggiori esperti di musica mediterranea, guideranno il pubblico in un viaggio tra i suoni di Italia, Maghreb, Grecia, Andalusia e Medio-Oriente. A seguire spazio alla compagnia di canti popolari d’Abruzzo Il Passagallo, definito gruppo di punta per la riproposta della musica etnica abruzzese. Con loro sul palco il Brass Trio. Gran finale lunedì 25 giugno alle ore 21.30 a Civitella del Tronto: La Carovana dei Suoni ospiterà il Pelle Differente Tour di Enzo Avitabile, un artista che in 36 anni di carriera ha sempre ricercato suoni inediti valicando i confini linguistici, stilistici e geografici, vincendo innumerevoli premi. Con lui sul palco i Bottari di Portico & Black Tarantella Band.

La Carovana dei Suoni diventerà anche un CD dedicato alla Terra d’Abruzzo con 25 registrazioni originali inedite, mai pubblicate prima, che documenteranno l’uso degli strumenti musicali nella tradizione popolare abruzzese dal 1964 ad oggi. Il CD sarà presentato il 24 giugno a Tossicia.

L’etno-festival La Carovana dei Suoni, finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del MiBAC, è promosso dalla Sezione italiana dell’Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo e dalla Regione Abruzzo in collaborazione con i Comuni di Isola del Gran Sasso, Civitella del Tronto, Campli, Tossicia, il C.E.d’A. – Centro di Etnomusicologia d’Abruzzo, Ziryàb - Associazione culturale per lo studio e la promozione della musica del Mediterraneo, Edizioni Squilibri e ANBIMA Abruzzo - Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome.