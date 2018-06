Abruzzo Mtb Cup: Granfondo Campo di Giove, oltre 200 sui pedali all’ombra della Maiella

Più che positiva la terza edizione della Granfondo di Campo di Giove manifestazione di mountain bike tra quelle emergenti nel contesto dell’Abruzzo Mtb Cup.

Impeccabile, come al solito, l'organizzazione messa in campo dalla Bike Shock Team che ha proposto il percorso unico di 46 chilometri tra i pendii e gli altopiani dei comuni di Campo di Giove e Cansano in un paesaggio selvaggio e incontaminato del Parco Nazionale della Maiella che ha fatto da cornice alle performances dei bikers (oltre 200) in una giornata resa impegnativa anche dalla calda giornata di sole.

Secondo trionfo nel circuito Abruzzo Mtb Cup a stagione in corso (il primo ad Avezzano alla Granfondo Mtb La Via dei Marsi) per Marco Ciccanti (1°élite) protagonista in positivo della corsa e in seno alla Bike Pro First Car Mtb con la seconda posizione ad appannaggio del compagno di squadra Alessandro Valente (2°élite), podio completato da Davide Caroselli (Sessan Bike Sport e Natura – 1°master 1), in evidenza anche Fabrizio Iaconi (Bikers in Libertà – 1°master 2), Donato D'Aurora (Functional Fit – 1°élite sport), Davide Giorgini (Bike Pro First Car Mtb – 1°under 23), Alessandro Parisse (Ciclistica L'Aquila Angelo Picco – 1°master 3), Fabio Cappelletti (Bike Pro First Car Mtb – 3°élite), Daniele Pelliccioni (Cycling Cafè Racing Team – 1°juniores), Alessandro De Luca (Isernia Bike Team – 2°juniores), Matteo Napoletano (AK Cycling Team – 3°juniores, Pierluigi Maccallini (Collarmele Mtb – 1°master 4), Leonardo Peluso (Bicimania Fossacesia – 1°master 5), Angelo Campana (Rampiclub Barrea – 1°master 6) e Pio Tullio (Ciclistica L'Aquila Angelo Picco – 1°master over).

Tra le donne ennesimo primato di Chiara Ciuffini (Cicli Taddei – 1°donna élite) che ha avuto la meglio su Letizia Giardinelli (Asd Naturabruzzo – 1°master donna), Roberta Polce (Ciclistica L'Aquila Angelo Picco), Claudia Di Carlo (Functional Fit), Luisa Gandelli (Csks Club Lanciano) e Stefania Angelucci (Csks Club Lanciano).

Il circus dell’Abruzzo Mtb Cup 2018 si prepara a un altro appuntamento clou del mese di giugno con lo svolgimento della Rivisondoli Bike Marathon in programma domenica 24 a carattere nazionale sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.