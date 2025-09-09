Abruzzo, Vincitore Misterioso: 10.000€ SuperEnalotto Rischiano Di Andare Persi

Un fortunato giocatore in Abruzzo non ha ancora ritirato 10.000€ del concorso speciale SuperEnalotto “Weekend da sogno”: attivarsi entro il 26 settembre è fondamentale.

Un premio di 10.000€ rimane ancora incassato a Tagliacozzo, in provincia di L’Aquila, dopo essere stato assegnato nel concorso speciale “Weekend da sogno” del SuperEnalotto SuperStar, in programma sabato 28 giugno 2025 (concorso n. 103). La giocata vincente è stata registrata presso la tabaccheria Costantini nel centro di Tagliacozzo.

Il termine ultimo per la riscossione è fissato al 26 settembre 2025: superata questa data, il premio sarà perso. L’iniziativa “Weekend da sogno” prevedeva 1.000 premi garantiti da 10.000€ ciascuno, distribuiti in quattro estrazioni durante la fine di giugno, precisamente il 20, 21, 27 e 28 giugno.

Ad oggi, 86 vincitori non hanno ancora ritirato il premio: la metà di questi riguarda le estrazioni degli ultimi due weekend di giugno. La procedura per verificare la propria eventuale vincita consiste nel confrontare il codice alfanumerico univoco riportato sulla ricevuta con i dati ufficiali, e presentarsi alla riscossione entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.