Immacolata col sole? Anticiclone in rimonta ma spunta una sorpresa meteo

Il ritorno dell’anticiclone dall’Europa occidentale porta condizioni più stabili, ma il weekend dell’Immacolata presenterà ancora variabilità al Sud e lievi disturbi atlantici al Nord.

Il weekend dell’Immacolata si avvicina con un quadro meteorologico in graduale miglioramento, grazie al rinforzo dell’anticiclone in espansione dall’Europa occidentale. Il vortice ciclonico che fino a venerdì avrà insistito sull’Italia tenderà infatti a spostarsi verso il Mediterraneo centro-orientale già da sabato, lasciando spazio a una situazione più stabile, seppure non del tutto esente da residui fenomeni sul Sud.

Nella giornata di domenica 7 dicembre, l’alta pressione si consoliderà ulteriormente, pur venendo lambita dalla coda di un fronte atlantico diretto verso l’Europa centrale. Questo determinerà il transito di annuvolamenti alti e stratificati sulle regioni settentrionali, fenomeni generalmente innocui ma più consistenti lungo l’arco delle Alpi confinali centro-occidentali, dove non si escludono deboli piogge o lievi nevicate oltre i 1700-1900 metri.

Sul resto del Paese prevarranno condizioni stabili e in buona parte soleggiate, anche se il cielo potrà apparire velato dal passaggio di stratificazioni alte collegate al fronte in movimento su latitudini più settentrionali. Persistono invece elementi di variabilità sull’estremo Meridione, dove il flusso di correnti nordoccidentali continuerà a favorire isolati rovesci sulle aree tirreniche comprese tra Messinese, bassa Calabria e, occasionalmente, sull’alta Puglia.

Per la giornata dell’Immacolata, l’anticiclone dovrebbe estendersi con maggiore decisione su tutta la Penisola, assicurando condizioni di stabilità atmosferica diffuse e un lieve aumento delle temperature diurne. Nonostante il miglioramento, nelle ore più fredde saranno probabili banchi di nebbia in Val Padana e localmente nelle valli interne del Centro Italia, soprattutto nelle prime ore del mattino.

L’avanzata della struttura anticiclonica lascia quindi prevedere un ponte dell’Immacolata complessivamente mite e più tranquillo, pur con qualche residua incertezza concentrata sulle regioni meridionali e alcuni interventi di nubi alte al Nord per effetto dei flussi atlantici in transito.