Caso famiglia nel bosco: colpo di scena in Tribunale dopo nuovi documenti

I giudici del Tribunale per i minorenni dell’Aquila analizzeranno i nuovi elementi presentati dalla difesa, tra cui nuova abitazione, stato di salute dei minori e relazione degli assistenti sociali.

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di riservarsi sulla vicenda della famiglia del bosco di Palmoli, nel Chietino, rinviando la decisione dopo l’udienza di comparizione. A comunicarlo è stato l’avvocato Marco Femminella, spiegando che i magistrati intendono esaminare con attenzione la documentazione aggiuntiva presentata poco prima dell’ingresso in aula.

Secondo quanto trapelato da fonti giudiziarie, tra i nuovi elementi sottoposti ai giudici figurano la disponibilità dei genitori a trasferirsi in una nuova casa, soluzione individuata in attesa della ristrutturazione del casolare nel bosco, in particolare per gli interventi necessari al bagno e alle condizioni igieniche dell’abitazione originaria. È stata inoltre depositata una relazione degli assistenti sociali che evidenzia il buono stato di salute, la sociabilità dei bambini e il marcato senso materno mostrato dalla madre Catherine, aspetti che, secondo la difesa, costituirebbero una parte rilevante del dossier.

«I giudici si sono riservati di decidere, non conosciamo ancora la tempistica» ha dichiarato l’avvocata Danila Solinas, sottolineando che l’udienza è stata contraddistinta da un confronto definito «proficuo». La legale si è detta fiduciosa sull’esito, alla luce degli elementi integrativi prodotti in sede processuale.

Anche l’avvocato Femminella ha confermato che, in questa fase, non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni in quanto il Tribunale sta valutando il materiale acquisito. Ha evidenziato però che nel corso dell’udienza si è registrato un dialogo costruttivo tra le parti, segnale considerato incoraggiante nell’ambito di una vicenda che ha suscitato ampia attenzione pubblica e istituzionale.

La decisione dei giudici è ora attesa nei prossimi giorni, con la possibilità che il nuovo quadro probatorio possa incidere sulla posizione della famiglia e sul futuro dei tre minori temporaneamente allontanati dall’abitazione nel bosco.