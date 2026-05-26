Europa soffoca nel caldo record: Londra sfiora 35 gradi, crollano i primati

Un anticiclone subtropicale spinge temperature eccezionali su Europa occidentale e centrale: record mensili superati, caldo anomalo anche in Italia e sulle Alpi.

Mezza Europa è alle prese con una fase di caldo eccezionale per il mese di maggio. Un vasto anticiclone subtropicale ha esteso la propria influenza su gran parte del continente occidentale e centrale, portando temperature superiori alla media anche di 10-13 gradi. Il fenomeno interessa soprattutto Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito, Irlanda, ma anche Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, parte dei Balcani e l’Italia centro-settentrionale.

La portata dell’evento è confermata dai dati registrati nelle ultime ore: oltre 100 stazioni meteorologiche avrebbero superato il proprio record di temperatura massima per maggio, con valori normalmente più vicini alla piena estate che alla fine della primavera. Il dato più rilevante arriva da Londra, dove a Kew Gardens sono stati toccati 34,8°C, valore indicato come nuovo primato britannico per il mese di maggio.

In Francia la canicola ha raggiunto livelli notevoli, con picchi di 36-37°C nel Sud-Ovest e massime diffusamente oltre i 30°C in gran parte del Paese. A Parigi sono stati registrati circa 32°C, contro una media stagionale normalmente vicina ai 21-22°C. Caldo intenso anche in Bretagna, dove alcune località hanno raggiunto i 33°C.

Situazione simile nella Penisola Iberica. In Andalusia, tra Siviglia e le aree interne, si sono toccati i 37-38°C, mentre in Portogallo le zone interne hanno raggiunto valori intorno ai 35°C. Anche Madrid ha superato i 32°C, confermando una fase calda estesa e persistente.

Il caldo anomalo si è spinto anche verso l’Europa centrale. Tra Belgio, Olanda e Germania si registrano massime vicine ai 29-30°C, con punte superiori in Baviera e Repubblica Ceca. Sull’arco alpino lo zero termico è salito oltre i 3800-4000 metri, mentre nei fondovalle svizzeri e austriaci si sono superati localmente i 32°C.

L’apice dell’ondata è atteso tra oggi e domani. Successivamente l’anticiclone potrebbe indebolirsi in modo graduale, ma il caldo resterà anomalo su buona parte dell’Europa centro-occidentale almeno fino a fine mese. Un ricambio d’aria più netto potrebbe arrivare solo nei primi giorni di giugno, soprattutto tra Regno Unito ed Europa centrale, ma la tendenza dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti.