Abruzzo al voto, sette sindaci già eletti prima dello spoglio ufficiale

Nei piccoli Comuni con un solo candidato è bastato superare il quorum: verdetti già definitivi in tre province abruzzesi.

Le elezioni comunali in Abruzzo consegnano i primi risultati ancora prima dell’avvio dello spoglio ufficiale. Con i seggi aperti fino alle 15, in sette piccoli Comuni la partita è di fatto già chiusa: essendoci un solo candidato alla carica di sindaco, il superamento del quorum del 50% degli elettori rende valida la consultazione e certifica l’elezione.

I primi cittadini già sicuri della vittoria sono distribuiti in tre province. Nell’Aquilano il quorum è stato superato a Barisciano, Navelli, Magliano de’ Marsi e Opi. Nel Pescarese il risultato è acquisito a Torre de’ Passeri e Civitaquana, mentre nel Teramano il verdetto riguarda Castel Castagna.

A Torre de’ Passeri, dove alle 23 di domenica aveva votato il 59,48% degli aventi diritto, viene confermato il sindaco uscente Giovanni Mancini, sostenuto dalla lista “Solo per Torre”. A Civitaquana, con affluenza al 59,36%, resta alla guida del Comune Samuele Di Profio, candidato con “Civitaquana Cresce”.

Nell’Aquilano, a Barisciano, il dato dei votanti ha raggiunto il 58,68%: la conferma va a Fabrizio D’Alessandro, candidato della lista “Costruiamo il futuro”. A Navelli l’affluenza è salita fino al 71,14%, consentendo l’elezione di Paolo Federico con la lista “Insieme”. A Magliano de’ Marsi, con il 54,45% dei votanti, il sindaco sarà Pasqualino Di Cristofano, alla guida di “Benvenuto futuro”. A Opi, dove ha votato il 60,84% degli aventi diritto, il primo cittadino è Antonio Di Santo, sostenuto da “Opi futura”.

A Castel Castagna, infine, l’affluenza ha toccato il 66,57%. Anche qui il quadro è definito: la sindaca uscente Rosanna De Antoniis, candidata con “Insieme per Castel Castagna”, ottiene un nuovo mandato.

Il caso riguarda i Comuni in cui la competizione elettorale si presenta con una sola lista: in queste situazioni, il dato decisivo non è il confronto tra candidati, ma la partecipazione minima richiesta per rendere valida la consultazione. Lo scrutinio formalizzerà ora i risultati, ma l’esito politico è già determinato.