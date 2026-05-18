Famiglia nel bosco, Anm contro il ministero: ora il Csm chiarisca subito

L’associazione dei magistrati segnala possibili interferenze nell’ispezione al Tribunale minorile dell’Aquila e chiede al Csm una verifica sul caso Palmoli ancora aperto e delicato istituzionale.

La vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli torna al centro del confronto tra magistratura e politica. La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati ha espresso “preoccupazione” per le modalità con cui starebbe proseguendo l’ispezione disposta dal ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, chiedendo un chiarimento al Consiglio superiore della magistratura.

Il nodo riguarda il perimetro dell’attività ispettiva. Secondo l’Anm, alcuni aspetti dell’intervento ministeriale meriterebbero una valutazione nelle sedi competenti, soprattutto se l’ispezione si fosse estesa anche a un procedimento ancora in corso. Una circostanza che, per l’associazione, potrebbe incidere sui rapporti tra controllo amministrativo e funzione giurisdizionale.

La presa di posizione arriva dopo l’invio degli ispettori al Tribunale minorile aquilano, disposto nell’ambito del caso dei bambini di Palmoli, allontanati dalla casa nel bosco e collocati in una struttura protetta. La vicenda, già nei mesi scorsi, aveva acceso un forte dibattito pubblico e istituzionale, con interventi politici, ricorsi della difesa e richieste di tutela per i magistrati coinvolti.

Per l’Associazione nazionale magistrati, il punto centrale resta la tutela dell’indipendenza della giurisdizione, definita una garanzia per tutti i cittadini. La Giunta ha quindi auspicato un intervento tempestivo del Csm, già investito della questione, per chiarire se l’attività ispettiva sia rimasta entro i confini previsti o se abbia rischiato di interferire con decisioni giudiziarie non ancora definite.

Nel comunicato, l’Anm ha inoltre ribadito la propria vicinanza ai magistrati del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, chiamati a operare in un contesto definito particolarmente complesso, dove la tutela dei minori si intreccia con un caso divenuto ormai di rilievo nazionale.