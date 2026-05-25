Chieti, Legnini sfiora il colpo al primo turno: Sicari insegue nei dati

Urne chiuse nei 60 Comuni abruzzesi al voto: a Chieti l’ex vicepresidente Csm avanti negli exit poll, mentre parte lo spoglio.

Urne chiuse alle 15 in Abruzzo per le elezioni comunali 2026. Da questo momento l’attenzione si sposta sullo spoglio, iniziato nei 60 Comuni chiamati al voto nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Gli occhi sono puntati soprattutto su Chieti e Avezzano, gli unici due centri superiori ai 15mila abitanti, dove in caso di mancata elezione al primo turno si tornerà alle urne per il ballottaggio del 7 e 8 giugno.

A Chieti il primo dato politico arriva dagli exit poll Noto Sondaggi per Rete8, che indicano Giovanni Legnini in netto vantaggio. Il candidato del centrosinistra viene accreditato intorno alla soglia decisiva del 50% più uno, quella che consentirebbe di chiudere la partita senza passare dal secondo turno. Si tratta, però, di una rilevazione non definitiva: il responso reale arriverà solo con l’avanzamento dello scrutinio.

Alle spalle di Legnini, secondo l’exit poll, si colloca Cristiano Sicari, candidato del centrodestra, stimato tra il 22 e il 26%. Terza posizione per Mario Colantonio, indicato tra il 17 e il 21%. Più distante Alessandro Carbone, dato tra il 4 e il 6%. La sfida teatina coinvolge complessivamente sei candidati alla carica di sindaco, con una competizione che ha visto in campo anche Olinto Amoroso e Giancarlo Cascini.

La nuova proiezione è attesa alle 16.30, mentre le sezioni iniziano a trasmettere i primi risultati ufficiali. Il dato più atteso resta quello di Chieti, dove una vittoria immediata di Legnini rappresenterebbe una chiusura netta della partita già al primo turno. Diversamente, il confronto si sposterebbe al ballottaggio, con una campagna elettorale supplementare di due settimane.

Lo scrutinio riguarda anche Avezzano, altra città abruzzese chiamata a rinnovare sindaco e consiglio comunale, e i numerosi Comuni minori distribuiti nelle province dell’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. La giornata elettorale entra ora nella fase decisiva, con risultati in aggiornamento progressivo e quadro politico destinato a definirsi nelle prossime ore.